Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Herscheid (ots)

In der Nacht zum Montag wurde an der Alten Dorfstraße in Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu dem Haus. Entwendet wurde jedoch augenscheinlich nichts. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell