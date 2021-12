Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stellen Heizung ab

Plettenberg (ots)

Am Sonntagabend oder in der folgenden Nacht sind Unbekannte in den Heizungsraum der Grundschule an der Hallenstraße eingebrochen. Sie schalteten die Heizung ab. Außerdem wurde eine Tür zur Sporthalle beschädigt. (cris)

