Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Schlangenlinie zum Führerschein

Altena (ots)

Die Polizei wurde am Montag um 17.41 Uhr über ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der Rahmedestraße informiert. Der Verdacht einer Fahrt unter Alkoholeinfluss lag nah. Ein Pkw-Fahrer fuhr hinter dem Wagen her, der immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet, haarscharf an parkenden Autos am Straßenrand vorbei fuhr und dann wiederum unvermittelt stehenblieb. Obwohl es sich um einen Fahrschulwagen handelte, sitze nur eine Person im Auto - so die Einschätzung im Dunkeln. Zwei Streifenwagen der Polizei machten sich auf den Weg und stoppten den Wagen am Abzweig Rothenschlade. Der Fahrlehrer saß auf seinem Platz und neben ihm eine äußerst nervöse, sehr junge Fahrschülerin - beide nüchtern. Es gab also keine Hinweise auf Fehlverhalten. Die Polizeibeamten verabschiedeten sich ohne weitere Maßnahmen. (cris)

