Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unbekannte schlagen Fenster ein

Sachschaden entstand am Sonntag an einer Kirche in Giengen.

Ulm (ots)

Gegen 15.20 Uhr hörte eine Zeugin Lärm an einer Kirche in der Tübinger Straße. Bei der Nachschau konnte die Frau sehen, wie drei Radfahrer in Richtung Albstraße wegfuhren. Spätere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass fünf Fenster der Kirche eingeschlagen wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Die Giengener Polizei (07322 9653-0) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

+++2094204

Johannes Funk, Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell