Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug aus Lagerhalle gestohlen

Balve (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle in der Straße Zum Hohlen Weg eingebrochen. Sie versuchten zunächst vergeblich, eine Tür aufzuhebeln und schlugen dann ein Loch in eine Fensterscheibe. So gelangten sie in die Halle, aus der sie Werkzeuge entwendeten. (cris)

