POL-PDLU: Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 10.12.2021 gegen 20:00 Uhr wurde eine polizeiliche Kontrollstelle, insbesondere im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, in der Mahlastraße in Frankenthal eingerichtet. Ein 28-jähriger Pkw-Führer aus Maxdorf fuhr in Richtung Kontrollstelle, erkannte die Fahrbahnverengung sowie den Rückstau durch den einweisenden Beamten nicht und versuchte daher ca. zehn Fahrzeuge links zu überholen. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei sich bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Verdacht erhärtete, dass der Fahrer womöglich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Im weiteren Verlauf räumt der Fahrer ein, täglich Cannabis zu konsumieren. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

