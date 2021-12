Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In Wohnung eingebrochen

Speyer (ots)

Am frühen Freitagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung im Speyerer Stadtteil Vogelgesang. Hier wurden alle Schränke geöffnet und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die am Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Closweg und Umgebung beobachtet haben, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

