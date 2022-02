Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ford Focus beschädigt + Geblendet - Auto kam von der Fahrbahn ab + Briefkasten durch Verkehrsunfall beschädigt? + Radfahrer beschädigt Spiegel und flüchtet + Schmierereien in Unterführung

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ford Focus beschädigt

Marburg: In der Alten Kasseler Straße beschädigten Unbekannte einen silbergrauer Ford Focus am linken Außenspiegel. Der Kombi stand von Freitag, 28. Januar, 15.30 Uhr bis Sonntag, 30. Januar, 17.00 Uhr auf einem Parkstreifen. Der Schaden am Spiegel beläuft sich auf 300 Euro. Der Schadensverursacher unternahm keinerlei Aktivitäten (Hinweiszettel unter dem Scheibenwischer und Verständigung der Polizei) zur Einleitung einer Schadensregulierung. Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter Telefonnummer 06421 4060 entgegen.

Geblendet - Auto kam von der Fahrbahn ab

Kirchhain: Eine weißer Seat Ibiza kam am Mittwoch, 2. Februar zwischen 6.30 Uhr und 6.40 Uhr auf der Kreisstraße 114, zwischen Emsdorf und Hatzbach, nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommendes Fahrzeug hatte die 19-jährige Fahrerin aus Kirchhain geblendet und fuhr ohne anzuhalten weiter. Nähere Angaben zum zweiten Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Der Schaden an dem Seat beträgt 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428 93050 entgegen.

Briefkasten durch Verkehrsunfall beschädigt?

Wetter: Einen Schaden von über 1700 Euro verzeichnet die Deutsche Post an einem Briefkasten in der Marburger Straße. Ob der Schaden auf einen Verkehrsunfall im Zeitraum von Samstag, 22. Januar bis Montag, 24. Januar, jeweils 10.00 Uhr, zurückzuführen ist oder anderweitig entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Marburg bitte um Hinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer 06421 4060.

Radfahrer beschädigt Spiegel und flüchtet

Marburg: Einen Schaden in Höhe von 150 Euro verursachte am Mittwoch, 2. Februar, 9.55 Uhr ein Radfahrer in der Ockershäuser Allee an einem weißen Toyota. Die 26-jährige Fahrzeugführerin des Prius aus Marburg hatte ihr Fahrzeug gestoppt und wollte links abbiegen als der Radfahrer auf der Beifahrerseite an ihr vorbeifuhr, den Außenspiegel touchierte und stürzte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der männliche Radfahrer auf dem Fahrrad fort. Zeugen beschreiben den Radfahrer etwa 20 - 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter Telefonnummer 06421 4060 entgegen.

Schmierereien in Unterführung

Marburg: Schriftzüge und Buchstabenkürzel sprühten Unbekannte mit roter und blauer Farbe an die Wände der Unterführung in der Wilhelm-Röpke-Straße. Zwischen 13 Uhr am Donnerstag (27. Januar) und dem darauffolgenden Donnerstag um 7.20 Uhr entstand dadurch ein Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) entgegen.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell