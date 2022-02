Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 3 Promille um 15.00 Uhr + Rollerdiebstähle + Taschendiebstahl + Roter Fiat angefahren- 500 Euro Schaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - E-Bike-Fahrer mit über 3 Promille um 15.00 Uhr

Am Dienstagnachmittag, 01. Februar, fiel einer Streife der Polizei Marburg im Zwetschenweg ein Radfahrer durch seine Schlangenlinienfahrt auf. Der Alcotest des 20-jährigen Fahrers eines E-Bikes zeigte um 15 Uhr einen Wert von 3,03 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Über ein Fahrverbot oder auch Führerscheinentzug entscheidet später ein Gericht.

Marburg - Rollerdiebstähle

Die Polizei Marburg ermittelt nach dem Diebstahl zweier Motorroller, wobei in einem Fall der Roller gleich zwei Mal gestohlen wurde. Ein Diebstahl ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber von einem Reifenhandel in der Gisselberger Straße. Dort hatte der 63 Jahre alte Besitzer seine blaue Piaggio wegen eines Reifendefekts am Samstag, 01. Januar abgestellt. Am Montag, 31. Januar stellte er den Diebstahl des Zweirades im Wert von 600 Euro fest. Wo ist die Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 174 KKS?

Gleich doppeltes Pech hatte der Besitzer eines schwarzen Motorrollers. Am 26. Januar stahl ein Dieb das Zweirad in der Straße Am Richtsberg. Der Roller tauchte allerdings noch am gleichen Tag wieder auf. Er stand erheblich beschädigte mit abgerissenen Außenspiegeln und komplett zerstörten Plastikteilen in einem Holzverschlag hinter einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Als er den Roller am nächsten Tag abholen wollte, war der Roller erneut verschwunden. Wo also steht seither ein stark unfallbeschädigter Motorroller. Zuletzt montierte war das 2018 abgelaufene blaue Versicherungskennzeichen 985 LHL. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Taschendiebstahl

Ein Dieb stahl einer 18-jährigen Studentin aus einem Rucksack die Geldbörse mit Bargeld, EC-Karte und verschiedenen weiteren persönlichen Dokumenten. Der Diebstahl passierte am Dienstag, 01. Februar, zwischen 19 und 20 Uhr. Mögliche Tatorte wären der zwischen 19 und 19.30 Uhr benutzte Zug von Gießen nach Marburg, die Bushaltestelle am Vorplatz des Marburger Hauptbahnhofs oder der Bus der Linie 1 auf dem Weg bis nach Wehrda. Wer hat in der fraglichen Zeit einen Griff in den Rucksack gesehen? Wer hat eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Verhalten bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Haddamshausen - Roter Fiat angefahren- 500 Euro Schaden

Aufgrund des Schadens an dem roten Fiat 500, die Frontstoßstange ist verkratzt und das vordere Kennzeichen verbogen, kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. Der Unfall passierte zwischen 12.30 Uhr am Mittwoch und 07.15 Uhr am Donnerstag, 27. Januar. Der Fiat parkte in dieser Zeit am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Haddamshäuser Straße 25. Der Verursacher fuhr weg, ohne die Polizei anzurufen und auch ohne einen Zettel am Auto zu hinterlassen. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell