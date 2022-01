Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kaugummiautomat zerstört + 2 Brände + Einbruch in der Biegenstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cappel - Kaugummiautomat zerstört

In der Goldbergstraße zerstörten drei mutmaßlich Jugendliche einen Kaugummiautomaten und richteten dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die Fahndung nach den Jungs blieb erfolglos. Alle drei waren schlank und ca. 1,70 Meter groß. Einer trug eine auffallend rote Baseballkappe. Wer hat die Jungs zur Tatzeit am Freitag, 28. Januar, gegen 21.15 Uhr, noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Brände

1. Gladenbach Weidenhausen - Feuer in der Wohnung

Bei einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Bergstraße im Ortskern in Weidenhausen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Bewohner blieb unverletzt. Die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein vorsätzliche Brandstiftung. Der Brand war in der Nacht zum Samstag, 29. Januar, gegen 00.35 Uhr. Die Ermittlungen dauern an.

2. Fronhausen-Sicherhtshausen - Brand in der Hauptstraße

In der Nacht zum Montag, 31. Januar, gegen 00.20 Uhr brannte es in der Hautpstraße in einem Holzanbau eines Einfamilienhauses. Das Feuer richtete Schäden am Dach und an der Balkenkonstruktion an. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und einen größeren Schaden verhindern. Die ersten Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Verletzte gab es nicht.

Marburg - Einbruch in der Biegenstraße

Bei einem Einbruch in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Biegenstraße erbeutete der Täter einen Schlafsack und die externe Festplatte eines Computers. Der Einbruch war zwischen 16 Uhr am Donnerstag, 27. und 18.35 Uhr am Freitag, 28. Januar. Wer hat in dieser Zeit ungewöhnliche Geräusche im Haus gehört und in diesem Zusammenhang Personen gesehen? Wem sind fremde Personen im Haus aufgefallen? Wer hat eventuell in Tatortnähe eine Person mit einem Schlafsack gesehen und kann diese Person beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

