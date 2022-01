Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei sucht zeugen und bittet um Hinweise: Streit zwischen grauem Peugeot 206 und weißem Ford Fiesta + Versuchter Überfall + Verletzter Mann im Gebüsch

Cölbe/Wehrda - Streit zwischen grauem Peugeot 206 und weißem Ford Fiesta - Unterschiedliche Aussagen - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 27. Januar, kam es zwischen 18.30 und 18.45 Uhr zu verschiedenen Vorfällen zwischen den Insassen eines grauen Peugeot 206 und eines weißen Ford Fiesta. Der Polizei liegen unterschiedliche Schilderungen zu den Vorkommnissen vor und die Insassen zeigten sich gegenseitig an. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nach Zeugen.

Zum einen ging es um ein Fahrverhalten auf der Autobahn auf Strecke Richtung Marburg zwischen der Auffahrt an der Anschlussstelle Bürgeln/Ginseldorf und der Abfahrt nach Cölbe/Wehrda. Auf dieser Strecke soll es zu Überholmanövern, erzwungenen oder zumindest durch das Fahrverhalten veranlassten Bremsmanövern und zu Beleidigungen durch Gestik gekommen sein. Zum anderen ging es um Verhalten zunächst an der Einmündung von der Landstraße 3089 (Neue Kasseler Straße) nach links auf die Cölber Straße zum Industriegebiet und anschließend an der großen Kreuzung im Industriegebiet. Hier sollen die Insassen eines der Fahrzeuge ausgestiegen sein und gegen den anderen Wagen getreten und an die Scheibe der Fahrerseite geschlagen haben.

Zeugen der geschilderten Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach - Versuchter Überfall - Kripo bittet um Hinweise

Nach einem versuchten Überfall im Auweg in der Nacht zum Samstag, 29. Januar, um 01.20 Uhr, bittet die Kripo Marburg um Hinweise. Drei Männer passten eine 30 Jahre alte Frau ab und verlangten von ihr die Herausgabe von allem was sie dabeihat. Nachdem diese entgegnete, nichts von Wert mitzuführen, erhielt sie unvermittelt und ohne weitere Vorwarnung einen Schlag ins Gesicht. Nach dem Schlag entfernten sich alle drei kommentarlos Richtung Innenstadt. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Das Opfer konnte nur den Mann, der sie angesprochen und geschlagen hatte, beschreiben. Dieser Mann war ca. 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine Jeans sowie eine glänzende bordeauxrote Bomberjacke. Wem ist in der Nacht ein Trio mit dem beschriebenen Mann noch aufgefallen? Gibt es möglicherweise weitere von den Männern bedrängte oder angesprochene Opfer? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Verletzter Mann im Gebüsch - Kripo bittet um Hinweise

Am Sonntag, 30. Januar, gegen 08.45 Uhr, wurde ein 59 Jahre alter Mann mit schwerwiegenden Kopfverletzungen am unteren Ende einer Böschung zwischen der Leopold-Lucas-Straße und dem Schulgelände des Philippinum-Gymnasiums gefunden. Die Verletzungen erforderten eine sofortige Notoperation. Nach den Untersuchungen der Rettungskräfte und nach den Spuren am Fundort, lag der Verletzte möglicherweise schon längere Zeit vor seiner Entdeckung in dem Gebüsch. Die Polizei fand in seiner Kleidung die noch vorhandenen Wertsachen wie Handy und Bargeld. Derzeit stehen die näheren Umstände, die zu der Verletzung führten nicht fest. Es lässt sich weder ein Unglücksfall noch eine fahrlässige oder vorsätzliche zum Sturz führende Handlung ausschließen, sodass die Polizei nach Zeugen sucht und um Hinweise bittet. Wer war in der Nacht zum Sonntag in der Leopold-Lucas-Straße? Wem ist dort der 59 Jahre alte Mann aufgefallen? Wer hat ein Geschehen beobachtet, dass zu der Verletzung geführt haben könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

