POL-KN: (Gosheim /Lkr. TUT) - Löschanlage von Drehmaschine verhindert Brand

Gosheim /Lkr. TUT (ots)

Am Dienstag ist es in Gosheim zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Firma im Bereich Forchenwald wurde gegen 18 Uhr der Brandmeldealarm durch eine Rauchentwicklung ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Gosheim, mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort, konnte einen in Band geratenen Bohrer einer CNC-Maschine feststellen. Dieser wurde durch die eigene Löschanlage der Maschine bereits gelöscht, wodurch schlimmeres verhindert werden konnte.

