Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Geld aus Auto geklaut (04.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Diebstahl begangen haben Unbekannte am Dienstagabend auf der Schwenninger Straße. Ein 39-Jähriger musste in einem Gebäude eine Reparatur vornehmen und stellte sein Auto gegen 22 Uhr vor einem Haus ab. Dabei ließ er eine Box mit Wechselgeld im Auto zurück. Als er 30 Minuten später zurückkam bemerkte er, dass sich Unbekannte an seinem Auto zu schaffen gemacht hatten und Geld aus der Box gestohlen hatten, wobei ihnen ein niedriger vierstelliger Betrag in die Hände fiel. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

