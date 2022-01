Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brems- und Gaspedal verwechselt und Unfall gebaut (04.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen kuriosen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 13 Uhr auf der Rottweiler Straße auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein 83-Jähriger wollte mit einem Peugeot 2008 in eine Parklücke einparken und verwechselte dabei das Brems- mit dem Gaspedal. Der Wagen beschleunigte, prallte gegen einen Stein und anschließend noch gegen einen geparkten Opel Corsa. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Der Senior blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell