Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht Auto aus dem Verkehr (05.01.2022)

Mönchweiler (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist eine Autofahrerin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen Mitternacht auf der Königsfelder Straße. Bei der Überprüfung eines VW Polo einer 48-Jährigen bemerkten die Beamten, dass beide Vorderreifen kein Mindestprofil mehr besaßen und an einem Reifen bereits das Gewebe der Karkasse sichtbar war. Die Polizisten untersagten der Frau mit dem nicht mehr verkehrssicheren Auto die Weiterfahrt. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen und darf ihr Auto erst wieder in Betrieb nehmen, wenn sie die Mängel beseitigt hat.

