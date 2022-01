Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Restmüllbehälter in Brand geraten (04.01.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, kurz vor Mitternacht, ist ein 1.100 Liter Restmüllbehälter in der Gartenstraße in Brand geraten. Ein Anwohner entdeckte den Brand und verständigte den Notruf. Die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Singen brachte den Brand unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Restmüllbehälter vollständig abbrannte und zwei weiter, angrenzende Müllbehälter in Mitleidenschaft gezogen wurden. Personen kamen nicht zu Schaden. An den Behältern entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise war von einem Anwohner am Dienstagnachmittag oder im Laufe des Abends noch nicht erkaltete Asche eines Ofens in dem Müllbehälter entsorgt worden, was in der Nacht dann zu dem Brand führte.

