Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Weihnachtsbaum durch abgebrannte Wunderkerzen in Brand geraten (04.01.2022)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße ist am Dienstagabend durch das Abbrennen angebrachter Wunderkerzen ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Die zu diesem Zeitpunkt allein im Haus befindliche Bewohnerin entzündete an dem im Wohnzimmer des Hauses aufgestellten Weihnachtsbaum kurz nach 19 Uhr mehrere angebrachte Wunderkerzen und begab sich dann kurz in die angrenzende Küche. Innerhalb kürzester Zeit setzten die brennenden Wunderkerzen den schon trockenen Weihnachtsbaum in Vollbrand. Dies bemerkte die 75-jährige Bewohnerin und handelte gedankenschnell. Mit eigenen Mittel konnte die Frau den brennenden Weihnachtsbaum löschen. Allerdings hatte das Feuer mit dem dabei entstandenen Ruß bereits alle Wände des Wohnzimmers und die des Hausflurs bedeckt. Auch die Wohnzimmerdecke wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem erfolgreichen Löschen des Brandes verständigte die 75-Jährige die Feuerwehr und Angehörige. Die Feuerwehr Engen traf anschließend zusammen mit einem Rettungswagen unter Leitung von Markus Fischer mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften am Brandort ein und übernahmen die Brandsicherung sowie das Belüften des Hauses. Die 75-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik nach Singen gebracht. An der Wohnung entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro bis 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell