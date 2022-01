Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto in der Moltkestraße beschädigt und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise (04.01.2022)

Konstanz (ots)

Vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 11.15 Uhr, einen vor der Moltkestraße 5 am Fahrbahnrand abgestellten VW Arteon beschädigt. Ohne sich zu melden oder ansonsten um den angerichteten Schaden am VW in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Konstanz (07531 995-0) wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

