Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Rauchende Asche löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Im Bereich einer Schule in der Talstraße wurde am Mittwoch, 16.02.2022, gegen 18.50 Uhr, der optische und auch akustische Brandalarm ausgelöst. Grund war eine leichte Rauchentwicklung sowie Brandgeruch ausgehend von einem Kellerschacht beim Schulgebäude. Die Feuerwehr Schönau rückte mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann an. In einem Heizraum waren vier Plastiksäcke mit Asche verwahrt. Nach erster Einschätzung dürfte einer der Säcke begonnen haben, zu kokeln. Es entstand kein Fremdschaden. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei und das DRK vor Ort.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell