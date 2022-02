Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach gefährlicher Körperverletzung zwei Tatverdächtige in Haft

Freiburg (ots)

Bereits am 29.01.2022, in den frühen Morgenstunden, gegen 04.45 Uhr, kam es vor einer Bar im Bereich der Kaiser-Joseph-Straße in der Freiburger Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung, von der in den sozialen Medien zwischenzeitlich auch Videos kursierten.

Offenbar hatten mehrere junge Männer auf einen 20-Jährigen eingeschlagen, ihn festgehalten und gewürgt, sowie weiter auf den verletzt am Boden Liegenden eingetreten. Der Angegriffene erlitt dadurch erhebliche Verletzungen und musste längere Zeit stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die "Ermittlungsgruppe Sicherheitspartnerschaft" der Kriminalpolizei Freiburg konnte schlussendlich durch Zeugenaussagen und die Auswertung der Videoszenen die Täter identifizieren.

Nach den erfolgten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass sich der Geschädigte und die Angreifer unterschiedlichster Nationalität kannten. Die genauen Hintergründe des Übergriffs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragte Haftbefehl gegen zwei dringend Tatverdächtige wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell