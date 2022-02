Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Unbekannte Täter brechen in drei Wohnungen ein

Freiburg (ots)

Sich Zutritt zu drei verschiedenen Wohnungen in Freiburg-Weingarten verschafft haben unbekannte Täter am 15.02.2022. Betroffen waren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Krozinger Straße (Tatzeitraum vermutlich zwischen 13.20 Uhr und 14 Uhr), Bugginger Straße (Tatzeitraum vermutlich zwischen 9 und 12 Uhr) und Sulzburger Straße (Tatzeitraum vermutlich zwischen 7.30 Uhr und 11.40 Uhr).

Es wurden jeweils Räume durchwühlt, das Diebesgut und die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt. Ob die Taten durch dieselben Täter verübt wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0761/882-2880 entgegen.

oec

