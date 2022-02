Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Wohnwagendiebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden, 16.02.2022, zwischen 02.35 Uhr und 02.47 Uhr, wurde von einem Betriebsgelände einer ortsansässigen Firma in der Ersteiner Straße in Endingen, ein abgestellter Wohnwagen der Marke Hobby, Typ 560, mit Emmendinger Kennzeichen, entwendet.

Die Täter benutzten zum Abtransport einen schwarzen PKW. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0 oder rund um die Uhr das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell