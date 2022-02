Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 15.02.2022 um 08:00 Uhr, wollte eine Pkw-Fahrerin aus der Straße "Zum Kaiserstuhl", in Breisach auf die bevorrechtigte K 4928 einbiegen. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin einen auf der bevorrechtigten K 4928 fahrenden Kradfahrer, der aus Richtung Achkarren kam. Es kam zur Kollision. Hierbei wurden sowohl der Kradfahrer, als auch die Pkw-Fahrerin verletzt. Der Kradfahrer wurde vom DRK in eine Klinik eingeliefert. Die Pkw-Fahrerin konnte nach ärztlicher Untersuchung entlassen werden. Sowohl der Pkw, als auch das Krad waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschade am Krad und dem Pkw beläuft sich jeweils auf 6000,00EUR. Die Verkehrslenkung, sowie die Brandschutzsicherstellung vor Ort erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Ihringen.

