Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Rollerfahrt mit Folgen

Freiburg (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Dienstagnachmittag, 15.02.2022, in der Hindenburgstrasse in Denzlingen ein junger Mann auf einem elektrisch angetriebenen (Tret-)Roller auf. Entgegen der Vorschrift für solche Fahrzeuge, war kein Versicherungskennzeichen montiert, weshalb die Beamten den Mann und sein Gefährt einer Kontrolle unterzogen.

Dabei stellte sich dann schnell heraus, dass der Freiburger seinen Roller nicht versichert hatte und möglicherweise unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel gestanden haben dürfte.

Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folge. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Weitere Ermittlungen dauern an.

