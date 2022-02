Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht, Pkw muss entgegenkommendem Fahrzeug ausweichen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Schwärzenbach;]

Am 15.02.2022, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der L127, zwischen Neustadt und Eisenbach ein Verkehrsunfall, bei dem sich der unfallverursachende Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Landstraße von Eisenbach kommend in Richtung Neustadt. Kurz nach der Abzweigung K 4902 nach Schwärzenbach kam der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug teilweise auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender, verkehrsgerecht aus Richtung Neustadt fahrender Pkw, zum Ausweichen genötigt wurde. Die geschädigte 36-jährige Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde das Fahrzeug im schneebedeckten Grünstreifen beschädigt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter.

Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Nähere Hinweise zum Verursacherfahrzeug ergaben sich bislang nicht. Unfallzeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

