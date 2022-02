Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Einsatz wegen Gewässerverunreinigung

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 15.02.2022, waren Feuerwehr und Polizei in St.Blasien wegen einer Gewässerverunreinigung im Einsatz. Gegen 16:00 Uhr hatte ein Bürger Ölschleier im Fluss Alb entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Diese errichtete mehrere Ölsperren. Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 40 Jahre alten Mann, der Altöl in einem Straßenabfluss entsorgt haben soll. Durch die Oberflächenentwässerung gelangte das Öl in das Gewässer und verunreinigte dieses. Gewässerproben wurde entnommen. Das Umweltamt wurde informiert. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Dienstzweig Gewerbe/Umwelt der Polizei übernommen.

