Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter stehlen Wildkamera

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte -

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag, 01.05.2021, auf Sonntag, 02.05.2021, an einem Verkaufsstand an der Spindelstraße, Nähe Oststraße, eine Wildkamera.

In den Nachtstunden begaben sich die Täter in den Unterstand mit den Fleischautomaten an der Spindelstraße. In dem Unterstand befand sich eine Wildkamera, gesichert in einem Metallkasten mit Schloss. Die Täter brachen den gesamten Kasten gewaltsam ab und entkamen damit unerkannt.

Am Sonntagmorgen um 08:30 Uhr stellte der Eigentümer das Fehlen der Kamera fest und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell