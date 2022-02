Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - Senior nimmt Unfall nicht wahr

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.02.2022, kam es in der Röttler Straße in Lörrach zu einer Unfallflucht, die dank einer Zeugin geklärt werden konnte. Gegen 12:30 Uhr hatte ein zunächst unbekannter Autofahrer beim Wenden ein geparktes Auto touchiert und war anschließend weitergefahren. Eine Zeugin meldete das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs der Polizei, die dann bei dem 93-jährigen Fahrzeughalter erschien. Trotz eines Hörgerätes musste dieser regelrecht angeschrien werden, damit man sich mit ihm verständigen konnte. Er räumte seine Fahrereigenschaft ein und gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Neben der Staatanwaltschaft wird auch die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall unterrichtet. Am geparkten Auto wurde ein Schaden von rund 3000 Euro verursacht.

