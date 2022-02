Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Mehrere Körperverletzungen und Bedrohungen - Täter ermittelt

Müllheim (ots)

Verschiedene Hinweise führten die Polizei Müllheim zunächst zu einem Tatverdächtigen, welcher für die erste geschilderte Körperverletzung vom 26.01.2022 als Täter in Betracht kommt. In der Folge konnten sowohl der Täter der zweiten Körperverletzung vom 28.01.2022, als auch die Hintergründe der beiden Taten ermittelt werden: Ursächlich waren Geschäfte im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, in welche alle Beteiligten in irgendeiner Form verstrickt waren.

Dies führte letztlich zu einer Wohnungsdurchsuchung bei einem der Beteiligten, welche am 11.02.2022 im Müllheimer Stadtgebiet vollzogen wurde. Hierbei wurden neben verschiedenen Datenträgern auch insgesamt knapp 200g Betäubungsmittel verschiedener Art aufgefunden und beschlagnahmt. Der hierfür verantwortliche Tatverdächtigte, ein 22-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, ist zwischenzeitlich in Haft. Die anderen Beteiligten im Alter zwischen 13 und 16 Jahren erwarten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und anderer Delikte.

Abschließend kann zumindest bezüglich dieser Vorfälle davon ausgegangen werden, dass in Müllheim keine Jugendgruppe unterwegs war, welche wahllos Unbeteiligte anging. _____________________________________________________________________

Erstmeldung: Müllheim: Mehrere Körperverletzungen und Bedrohungen - Zeugen gesucht

Vergangene Woche kam es im Müllheimer Stadtgebiet zu mehreren Vorfällen, in deren Verlauf Geschädigte von mehreren Personen geschlagen und bedroht wurden.

Am 26.01.2022, gegen 17:35 Uhr, wurde der Polizei über Notruf bekannt, dass im Bereich der Laufener Straße eine 22-jährige Person geschlagen wurde. Im Verlauf der Tat sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Als Täterschaft wurde eine Gruppierung Jugendlicher/Heranwachsender genannt. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am 28.01.2022, gegen 17:10 Uhr, in der Wilhelmstraße, bei dem ein 15-jähriger Jugendlicher geschlagen wurde. Auch hier waren die Täter in einer Gruppe von Heranwachsenden unterwegs. Am selben Abend fiel die vermutlich selbe Gruppierung im Bereich des McDonalds Müllheim auf, wo ein weiterer Geschädigter massiv bedroht wurde. Die beiden Geschädigten der Körperverletzungen erlitten Hämatome und oberflächliche Verletzungen.

In allen Fällen ist aufgrund der Vorgehensweise und Personenbeschreibungen davon auszugehen, dass es sich um denselben Täterkreis handelte. Die Personen wurden jeweils als Jugendliche/Heranwachsende mit dunkler Bekleidung beschrieben.

Zeugen der beschriebenen Vorfälle sowie Personen, welche Angaben zur Tätergruppierung machen können, werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

RM/FH

