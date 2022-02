Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Beschädigung einer Fensterscheibe

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

In der Nacht von Samstag, den 12.02.2022 auf Sonntag, den 13.02.2022 gegen 04:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Schloß-Urach-Straße in Lenzkirch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die die Polizei davon aus, dass durch den unbekannten Täter ein Stein gegen das Fenster geworfen wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

