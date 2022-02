Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots)

Am 1. Februar kam es zwischen 10.30 und 10.55 Uhr auf der Straße Daalacker in Itterbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren die Spiegel eines am Straßenrand geparkten Lkw. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden.

