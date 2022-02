Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Unfall auf Autobahn

Rhede (ots)

Auf der A31 bei Rhede kam es am späten Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 26-Jährige schwer verletzt wurde. Die Frau war gegen 22.20 Uhr in ihrem BMW in Richtung Emden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mehrfach mit der Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell