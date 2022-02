Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Vier Personen bei Unfall verletzt

Haren (ots)

Am Sonntag kam es auf der A31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 35-jährige Fahrer eines VW sowie seine 42-, 33- und 36-jährigen Mitfahrer waren gegen 14.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Emden unterwegs. Als sie an der Anschlussstelle Haren von der A31 abfuhren, kam der VW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr die Berme und kollidierte mit der gegenüberliegenden Außenschutzplanke. Alle Insassen wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell