Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Einbruch in Gartenhaus

Hoogstede (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag sind bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus an der Straße Am Neuland in Hoogstede eingebrochen. Sie beschädigten ein Türschloss, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel 05943/92000, in Verbindung zu setzten.

