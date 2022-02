Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Schmorbrand in Ferienhaus

Lengerich (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Am Saller See alarmiert. Aufgrund eines technischen Defektes an einem Spiegelschrank kam es gegen 17 Uhr zu einem Schmorbrand im Badezimmer eines Ferienhauses. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der schnellen Alarmierung der Feuerwehr konnte ein Vollbrand verhindert werden. Die Feuerwehr aus Lengerich war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein geringer Gebäudeschaden.

