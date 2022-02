Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugin gesucht (Korrektur Ort)

Emsbüren (ots)

Am 11. Dezember 2021, zwischen 18.30 und 19 Uhr, teilte eine bislang unbekannte Zeugin einer Mitarbeiterin des Aldi-Marktes an der Straße In der Maate in Emsbüren mit, dass sie vermute, eine weibliche Person bei dem Diebstahl von Damenschuhen beobachtet zu haben. Die Polizei bittet die Zeugin darum, sich bei der Polizeistation Emsbüren unter der Rufnummer 05903-703190 zu melden.

