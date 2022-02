Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es in Nordhorn im Kreuzungsbereich Frensdorfer Ring/Denekamper Straße einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens beabsichtigte gegen 13.15 Uhr von der Bahnhofstraße nach links in den Frensdorfer Ring abzubiegen. Dabei übersah der Fahrzeugführer den entgegenkommenden Mercedes einer 27-Jährigen, die mit ihrem Pkw die Denekamper Straße stadteinwärts befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die Frau ihren Mercedes nach rechts und kollidierte mit dem Bordstein am Fahrbahnrand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.

