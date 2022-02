Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Dieselkraftstoff gestohlen

Esterwegen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten an der Bockhorster Straße in Esterwegen jeweils circa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger sowie einer Raupe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955/934970 zu melden.

