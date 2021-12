Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Römerberg

Römerberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr in der Harthäuser Straße in Römerberg. Ein Zeuge beobachtete, wie ein PKW VW Tiguan mit dem Außenspiegel den eines bereits geparkten PKW Nissan touchierte und davonfuhr. Anschließend informierte der Zeuge den Fahrzeughalter über seine Feststellungen. Seine Personalien überlies der Zeuge nicht. Aus diesem Grund wird die Person darum gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der 06232/137-0 in Verbindung zu setzen.

