Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Lautstarker Diebstahl aus Zigarettenautomat

Waldsee (ots)

Am Samstag, den 04.12.2021, zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein in der Rheinauenstraße aufgestellter Zigarettenautomat aufgeflext, was zu entsprechendem Lärm geführt haben muss. Es wurden sowohl Tabakwaren, wie auch Bargeld aus dem Automat entwendet. Zeugen, die Angaben zu Lärm, dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell