POL-PDLU: Speyer - Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Nachdem am Freitagabend gegen 20.45 Uhr ein Hinweis über eine aktuell stattfindende Sachbeschädigung in Form von Farbschmierereien einging, konnten die zwei Täter im Bereich der Unterführung an der B39 festgestellt werden. Bei Erblicken der Polizeibeamten wollten diese einen Fluchtversuch unternehmen, konnten aber umgehend gestellt werden. Gegen die beiden 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

