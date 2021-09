Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Sachschaden durch Graffitis in Wolfhagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

Einen Sachschaden, der voraussichtlich im Bereich mehrerer Tausend Euro liegt, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Wolfhagen angerichtet. An unterschiedlichen Wänden, Säulen, Mauern und Türen in den Außenbereichen der Walter-Lübcke-Schule, der Grundschule Wolfhagen und dem Skaterplatz hinterließen die Täter über 50 Graffitis. Die mit den Ermittlungen wegen Sachbeschädigung betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die Streife der Polizeistation Wolfhagen, die am gestrigen Dienstag wegen der Farbschmierereien von dem Schulleiter gerufen wurde, entdeckte schlussendlich gemeinsam mit dem Hausmeister über 50 Graffitis an verschiedenen Stellen in blauer und schwarzer Farbe. Bei den weiteren Ermittlungen konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass die Täter vermutlich zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, auf dem Gelände der beiden Schulen ihr Unwesen getrieben hatten. Offenbar wahllos besprühten sie die Fassaden, Säulen, Mauern und Türen mit teils unleserlichen Schriftzügen, Smileys, Zahlen, Buchstabenkombinationen wie "THC" und einem Anarchie-Zeichen. Auch an der Bande des Skaterplatzes fanden die Polizisten mehrere neue Graffitis in blauer und schwarzer Farbe.

Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Tatorts gesehen hat oder den Beamten der Polizeistation Wolfhagen Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05692-98290.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell