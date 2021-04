POL-ME: Drogen- und Alkoholkontrollen: Polizeibeamte beweisen den richtigen Riecher - Langenfeld - 2104060

Polizei Mettmann

Drogen- und Alkoholkontrollen: Polizeibeamte beweisen den richtigen Riecher - Langenfeld - 2104060

Mettmann (ots)

Bereits seit einigen Wochen geht die Kreispolizeibehörde Mettmann verstärkt gegen Alkohol- und Drogensünder im Straßenverkehr vor - so auch am heutigen Donnerstag (14. April 2021) in Langenfeld, wo Spezialisten des Verkehrsdienstes gemeinsam mit einem versierten Kollegen aus dem Wachdienst insbesondere im Bereich der Schneiderstraße Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer kontrollierten.

Dabei fiel den Polizeibeamten ein älterer silberner Mercedes aus dem Zulassungsbereich Altenkirchen-Westerwald auf, welcher gegen 12:10 Uhr über die Schneiderstraße fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Polizisten "den richtigen Riecher" hatten. So stand der 52-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen und konnte auch keinen Führerschein vorweisen. Diesen hatte der Mann bereits wegen Trunkenheit am Steuer und wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln vor geraumer Zeit abgeben müssen.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Auto gehörten. Doch das war noch nicht alles: Bei dem Fahrer und seinem 25-jährigen Sohn auf dem Beifahrersitz stellten die Polizisten noch eine geringe Menge Drogen (Amphetamine) und ein verbotenes Messer sicher.

Die Konsequenzen für den Fahrer: Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen einer Urkundenfälschung. Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurden eingeleitet wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

