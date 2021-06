Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0423 --Polizei warnt vor Schockanrufen--

Ort: Bremen Zeit: 02.06.21 - 03.06.21

Insbesondere ältere Menschen standen gestern und heute im Visier von Betrügern, die mit einer Abwandlung des Enkeltricks Schockanrufe durchführten. Am Telefon gaben sich die Täter als Ärzte aus und behaupteten, ein Angehöriger sei mit dem Corona-Virus infiziert. Die Kriminellen täuschten vor, finanzielle Unterstützung für die Behandlung zu benötigen. Sie baten ihre Opfer um Geld und andere Wertgegenstände.

Allein in den letzten 24 Stunden meldeten sich 10 Bremerinnen und Bremer bei der Polizei und zeigten die Schockanrufe an, die alle im Versuchsstadium scheiterten. Am anderen Ende der Leitung meldeten sich falsche Mediziner vom Klinikum Mitte und anderen Bremer Krankenhäusern. Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät: Personen, die von angeblichen Ärzten telefonisch kontaktiert werden, sollten bei Geldforderungen besonders misstrauisch sein. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig erscheint.

