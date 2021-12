Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Geschäftsraum

Speyer (ots)

Zu einem Einbruch in Geschäftsräume kam es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in der Straße "Im Geißhorn" in Speyer. Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweis zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell