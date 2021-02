Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Heckscheibe eingeschlagen

Ohne Beute blieb am Wochenende ein Unbekannter in Wiblingen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag und Montag stand das Auto in einer Tiefgarage. Ein Unbekannter gelangte während dieser Zeit in die Tiefgarage und schlug an dem Auto die Heckscheibe ein. Danach gelangte er ins Innere und durchsuchte das Auto nicht. Beute machte er offensichtlich keine. Unerkannt verschwand der Unbekannte wieder.

