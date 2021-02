Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Bei Rot über die Ampel

Zu einem Unfall kam es am Montag in Eislingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt fuhr die 83-Jährige gegen gegen 13.45 Uhr von Göppingen in Richtung Eislingen. An der Walachei Kreuzung übersah sie die rote Ampel. In die Kreuzung war bereits eine 60-Jährige mit ihrem Skoda eingefahren. Sie hatte grün. Den übersah die Fahrerin des VW. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

+++++++ 0145001

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell