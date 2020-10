Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickbetrüger geben sich als Messerschleifer aus

Hamm-Pelkum (ots)

Am Montag, 26. Oktober, ergaunerten zwei unbekannte Betrüger, die sich als Messerschleifer ausgaben, Geld von einer Seniorin.

Gegen 12.30 Uhr klingelten die beiden Männer an der Wohnungstür der 84-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Kamener Straße und boten an, Messer und Scheren zu schleifen. Die Seniorin willigte ein und übergab den Männern ihre Messer. Nach 15 Minuten kehrten sie zurück und verlangten für ihre Arbeit einen Betrag von 220 Euro, den die Geschädigte in der Höhe nicht zu Hause hatte.

Den Männern gelang es, das Vertrauen der Geschädigten zu gewinnen, so dass sie ihnen für den Restbetrag ihre Bankkarte mit der PIN übergab. Damit verschwanden die beiden Betrüger.

Bei den angeblichen Messerschleifern handelt es sich um zwei etwa 40-jährige Männer mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild. Der erste Unbekannte ist zirka 1,65 Meter groß, stämmig und hat mittellange, braune Haare. Er war mit einer dunklen Jacke, Hemd und Jeans bekleidet. Der zweite Unbekannte ist zirka 1,80 Meter groß, ebenfalls stämmig und Bartträger.

Die Polizei Hamm sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten oder einem genutzten Fahrzeug geben können. Wenden Sie sich bitte telefonisch an die Rufnummer 02381 916-0 oder schreiben eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dubiosen Haustürgeschäften, da es sich hierbei nicht selten um Trickbetrügereien handelt.

Lassen Sie nur Handwerker und Dienstleister in Ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas vorschnell an der Haustür. Die angebotenen Gegenstände (z. B. Teppiche, Schmuck, Lederjacken, Besteck) oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos.

Lassen Sie keinen Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.(hei)

