POL-AUR: Norden/Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz +++ Großheide - Stromkasten beschädigt +++ Dornum - Wohnhaus touchiert +++ Dornum - Von Fahrbahn abgekommen +++ Norderney - Frau von Sand verschüttet

Verkehrsgeschehen

Norden/Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz

Auf einem Parkplatz in Norddeich ist ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Nach bisherigem Erkenntnisstand stieß der Unbekannte auf dem Inselparkplatz P1 mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Tür eines grauen VW Tiguan. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zu dem Unfall kam es zwischen Mittwoch, 29.12.2021, 8 Uhr, und Mittwoch, 05.01.2022, 11.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Stromkasten beschädigt

Im Poppenweg in Großheide hat es eine Unfallflucht gegeben. Bereits am Silvesterabend fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf Höhe des Schwalbenwegs gegen einen Stromkasten. Der Vorfall ereignete sich zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er einen blauen Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Wohnhaus touchiert

Zu einer Unfallflucht kam es in Dornum. Im Zeitraum vom 24.10.2021 bis 06.01.2022 stieß ein unbekanntes Fahrzeug offenbar beim Einfahren von der Störtebekerstraße in den Middelsburer Padd gegen das dort befindliche Wohnhaus. An dem Wohngebäude entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 18-Jährige ist mit ihrem Auto in Dornum von der Fahrbahn abgekommen. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr war die Heranwachsende mit ihrem Peugeot auf der Buterhusener Straße unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie fuhr links in einen Straßengraben. Die 18-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sonstiges Geschehen

Norderney - Frau von Sand verschüttet

Eine hilflose Person wurde den Einsatzkräften auf Norderney am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr gemeldet. Eine 57 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen war an einer Dünenabbruchkante von Sandmassen verschüttet worden. Sie steckte bis zum Hals im Sand fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Passanten alarmierten die Rettungskräfte. Der Feuerwehr gelang es, die Frau aus ihrer Notlage befreien. Die 57-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

