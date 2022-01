Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Diebstahl eines hochwertigen Radladers

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Diebstahl eines hochwertigen Radladers

Am Montag hat eine in Esens tätige Baufirma den Verlust ihres Radladers bemerkt. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einem Neubaubereich in der Diedrich-Müller-Straße. Es ist davon auszugehen, dass der Radlader bereits am 31.12.2021 in den Vormittagsstunden durch derzeit unbekannte Täter entwendet wurde. Es handelt sich bei dem Diebesgut um einen neuwertigen gelben Radlader vom Typ L28 der Marke Volvo. Aufgrund der Größe muss für den Abtransport ein LKW oder Tieflader genutzt worden sein. Im Zusammenhang könnte ein von Zeugen vor Ort beobachteter Lkw stehen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Wer hat am Tatort oder auch darüber hinaus Beobachtungen zum Radlader bzw. zum Abtransport machen können? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell